Назван виновник смерти дочери известного ведущего
Прокурор потребовал для обвиняемого в смерти женщины в лифте жилого комплекса "Алые паруса" механика четыре года лишения свободы. Хорошевский суд Москвы в итоге назначил Алексею Белоусову наказание в три года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сообщает Лента.Ру, ссылаясь на официального представителя Следственного комитета России (СКР) Юлию Иванову. Свою вину лифтер не признал.
В январе 2016 года в жилом комплексе "Алые паруса" в лифте провалился пол. В результате трагедии погибла Ирина Володина, дочь известного телеведущего Евгения Кочергина. Жильцы на протяжении четырех лет призывали управляющую компанию обратить внимание на проблемы с лифтами. Не обращали – до самого января 2016-го, когда погибла девушка.Заказчиком и инвестором строительства ЖК является компания "Донстрой". Позже на другом объекте "Донстроя", в жилом комплексе "Сердце столицы" в сентябре 2016 года оборвался лифт с рабочими: пять человек погибли. В конце 2016 года, в ноябре на северо-западе Москвы в одном из жилых домов на Воротынской улице снова рухнул лифт.
Правоохранительные органы в ходе следствия возложили вину за аварию на сотрудника компании "Лифтгарант" Алексея Белоусова. Ему вменялась статья 238 Уголовного кодекса России – "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека".
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