Кто виновен в смерти дочери диктора в "Алых парусах"

Комиссия Межрегионального технологического управления Ростехнадзора завершила расследование причин разрушения лифта в элитном комплексе "Алые паруса", в результате которого погибла дочь телеведущего Евгения Кочергина. Оказалось, что пол кабины провалился в шахту из-за неисправности подъемных канатов.

Как установили эксперты, техническими причинами аварии, произошедшей 14 января 2016 года, стали "несрабатывание устройства контроля слабины подъемных канатов, подъем противовеса при неподвижной кабине; разрушение противовеса и падение его на кабину". Кроме того, специалисты выявили и ряд организационных нарушений в обслуживании подъемника, сообщается на сайте Ростехнадзора.

Так, установили специалисты, что технические работы по обслуживанию лифта были проведены не в полном объеме. Подъемник не прошел весь перечень испытаний, необходимых для оценки качества его работы в течение назначенного срока службы в форме технического освидетельствования. Кроме того, эксперты установили, что к обслуживанию привлекался персонал "не обладающий соответствующей квалификацией для обслуживания лифтов данной модели".

Напомним, в январе прошлого года в одной из высоток московского элитного жилого комплекса "Алые паруса" на Авиационной улице произошло обрушение дна лифтовой кабины. В момент аварии в лифте находилась 36-летняя дочь известного телеведущего Евгения Кочергина.

В результате поломки подъемника женщина упала в лифтовую шахту и от полученных травм скончалась. Следственный комитет возбудил уголовное дело статье "Оказание работ, не отвечающих требованиям безопасности".