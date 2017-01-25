Кто виновен в смерти дочери диктора в "Алых парусах"

Сто дней президента Трампа Список номинантов "Оскар-2017" Россия против Пугачевой Скандал с Марой Багдасарян Дом-2
Общество

Полицейский из Москвы стал порно-королем

Следователи предъявили ему обвинение по трем статьям
Общество

Путин в Татьянин день похвалил МГУ

Президент поздравил всех с Днем российского студенчества
партнеры
Среда 25 января
Лента новостей
15:06
Самые угоняемые автомобили России
14:52
Панайотова осудили за бессовестное фото
14:39
Роналду увезли на скорой
14:14
В Татарстане предотвратили теракт на авиазаводе
14:09
Автохам принял скорую за "каких-то быков"
13:58
Обвиненный в жестоком убийстве сотрудник "Бутырки" в шоке
13:55
Тарасов начал ремонт в скандальном доме
13:49
Семейная драма актрисы Елены Ксенофонтовой
13:43
80-летнюю старушку поймали на краже смартфона у подростка
13:28
Двухлетнего ребенка забыли в лифте (видео)
13:20
Скандалист из "Дома-2" поносит Бородину и ее мужа с яйцами
13:10
ОСАГО хотят развернуть лицом к автовладельцам
13:06
Киев "предсказал" оккупацию Минска российскими войсками
13:02
Звезд "Дома-2" оставили без денег и выгнали с проекта
12:58
Москвичка заказала своей бабушке стриптизера (видео)
12:48
Картину Шишкина хотели продать за 3 килограмма кокаина
12:47
Болезнь подкосила Ивана Охлобыстина
12:44
Во Франции ограбили миллиардера Ротшильда
12:38
Губернатор Алиханов: Меня можно назвать консерватором
12:26
Жена Прилучного сменила фамилию
12:20
Изнасиловавшим студентку МАДИ смягчили наказание
12:14
Госдума ликвидирует брак в законе о побоях
11:54
Памела Андерсон оденет Меланью Трамп в свою шубу
11:46
В Госдуме сэкономили 800 миллионов за год
11:34
Дочь Майкла Джексона изнасиловали
11:32
Москву парализовала гололедица
11:26
"Антимайдан" снова вышел с пикетами к офису Навального
11:19
За нападения на врачей готовят суровую кару
11:08
Звезда "Глухаря" впала в депрессию после разрыва с мужем
11:00
Известная топ-модель оказалась гермафродитом
11:00
В России продлен запрет на спиртосодержащую продукцию
10:59
Госдума меняет закон о домашнем насилии
10:52
У Трампа отбирают "ядерный чемоданчик"
10:48
Что случилось с артисткой Касаткиной
10:35
Семья Собчак оставила новорожденного Платона
10:34
Замначальника "Бутырки" заподозрилис в убистве жены и падчерицы
10:19
Эксперт решил судьбу Джоли и Питта
10:08
Россиян предупредили о страшной инфекции в Европе
10:06
В лифте на востоке Москвы сгорел мужчина
10:05
Лев Лещенко встал в позу кошечки
09:44
"Роскосмос" отзывает все двигатели "Протонов"
09:37
В убийстве британского миллионера подозревают украинку
09:35
Бондарчука сняли с другой женщиной
09:28
В США Сбербанк обвинили в рейдерстве
09:14
Кончаловский попал в сердце Пугачевой
09:12
Бондарчук показал в Москве инопланетян
08:57
Волочкова посоветовала зашить рот
08:36
Эрнст отказался от спорта
08:31
США нарушили традиции из-за "аутиста" Трампа
08:30
В "Лаборатории Касперского" нашли предателя России
08:07
Сообщение о похищении ребенка в столице оказалось ложным
08:00
Сгоревшую после ДТП в Москве скорую помощь сняли на видео
21:55
Под Москвой грузовик столкнулся с автобусом
21:51
Во Львове поляки напали на украинцев
21:43
Пугачева в обнимку с Верником на премьере "Притяжения" Бондарчука
21:25
Кончаловский посмеялся над провалом на "Оскаре"
21:06
Вспыхнувший торговый центр перепугал москвичей
21:01
Звезда "Улиц разбитых фонарей" о тайной свадьбе
21:00
Страшные фотографии пожара в ТЦ "Рио"
20:53
Британцев признали политическими ортодоксами
20:19
В Москве горит торговый центр "Рио" (видео)
20:16
В Ленобласти ищут сладкоежку на зарплату 120 тысяч рублей
20:04
Неожиданная версия крушения Ту-154
19:36
За что жена соратника Чубайса получила пулю в лицо
19:26
Мюзикл "Ла-Ла Ленд" повторил судьбу "Титаника" на "Оскаре"
19:11
В Петербурге эвакуировали крупный торговый центр
19:08
В мурманской поликлинике умерла пенсионерка
19:01
Трамп выгоняет чернокожих из Белого дома
18:49
Акушерка вылетела из скорой от столкновения с иномаркой
18:30
Киев жертвует Крымом ради изменника Януковича
18:26
Чем известен новый российский миллиардер
18:11
Бывший ведущий "Суд идет" сознался в мошенничестве
18:04
Исинбаева пристыдила предателей за выдумки о допинге
17:55
На юге Москвы похитили ребенка
17:51
Главная проблема Дамаска
17:42
Как успокоить плачущего малыша за пять секунд (видео)
17:40
Грустная Меланья Трамп стала хитом соцсетей
17:37
Хитрый вратарь ударил себя по ноге для затяжки времени (видео)
17:37
Звезду сериала "Улицы разбитых фонарей" выдали замуж
17:26
Россиян поджидает новая экономическая опасность
17:15
Дилеры захватывают рынок подержанных авто
17:08
"Рай" Кончаловского оставили без "Оскара"
17:06
Падение "канатоходца" с 30-метровой высоты сняли на видео
16:56
Горячие фото русской обладательницы "Порно Оскара"
16:48
Киркоров обратился с заявлением в полицию
16:43
Родные сломавшего позвоночник Степанова просят о помощи
16:38
Украинские нотариусы делают россиян бомжами
16:34
После обстрела женщины на МКАД возбудили дело
16:31
Терезу Мэй связали по рукам и ногам
16:27
Водитель погиб в аварии в Шереметьево
16:26
Володин поддержал декриминализацию побоев
16:18
Объявление номинантов Оскар-2017. Online
16:16
Значение имени Константин
16:14
Чубайс: Мы же такие "маньяки"
16:03
Исполнитель хита "Эти глаза напротив" оказался наркоманом
15:48
Порошенко психанул из-за заявления Трампа о России
15:46
Русские актеры получили "Порно-Оскар"
15:42
Кадыров наградил Александра Маслякова
15:34
Страдающей педиофобией участнице Serebro больно двигаться
15:32
МТС попалась на крупном обмане клиентов
партнеры

Самое читаемое

В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Фото со свадьбы Меладзе произвело фурор
Общество

Кто виновен в смерти дочери диктора в "Алых парусах"

Евгений Кочергин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Комиссия Межрегионального технологического управления Ростехнадзора завершила расследование причин разрушения лифта в элитном комплексе "Алые паруса", в результате которого погибла дочь телеведущего Евгения Кочергина. Оказалось, что пол кабины провалился в шахту из-за неисправности подъемных канатов.
прочитано 785 раз

Как установили эксперты, техническими причинами аварии, произошедшей 14 января 2016 года, стали "несрабатывание устройства контроля слабины подъемных канатов, подъем противовеса при неподвижной кабине; разрушение противовеса и падение его на кабину". Кроме того, специалисты выявили и ряд организационных нарушений в обслуживании подъемника, сообщается на сайте Ростехнадзора. 

ПО ТЕМЕ

Появилось видео с места падения лифта в Москве

Мужчина перепутал лифт с туалетом и погиб

Мужчину убило лифтом в московском бизнес-центре

Так, установили специалисты, что технические работы по обслуживанию лифта были проведены не в полном объеме. Подъемник не прошел весь перечень испытаний, необходимых для оценки качества его работы в течение назначенного срока службы в форме технического освидетельствования. Кроме того, эксперты установили, что к обслуживанию привлекался персонал "не обладающий соответствующей квалификацией для обслуживания лифтов данной модели".

Напомним, в январе прошлого года в одной из высоток московского элитного жилого комплекса "Алые паруса" на Авиационной улице произошло обрушение дна лифтовой кабины. В момент аварии в лифте находилась 36-летняя дочь известного телеведущего Евгения Кочергина.

В результате поломки подъемника женщина упала в лифтовую шахту и от полученных травм скончалась. Следственный комитет возбудил уголовное дело статье "Оказание работ, не отвечающих требованиям безопасности".  

Автор: Светлана Сидорчук25 января 2017, 15:06

комментарии

Политика

"Кибербойца" Порошенко подняли на смех
Киев "предсказал" оккупацию Минска российскими войсками
У Трампа отбирают "ядерный чемоданчик"
Британцев признали политическими ортодоксами

Шоу-бизнес

Панайотова осудили за бессовестное фото
Глобальные перемены в жизни ведущей "Давай поженимся!"
Семейная драма актрисы Елены Ксенофонтовой
Стилист заставил Пугачеву надеть странные носочки

Проишествия

Вспыхнувший торговый центр перепугал москвичей
За что жена соратника Чубайса получила пулю в лицо
Из погребенного под лавиной итальянского отеля спасли трех щенков
Россия гудит: безработный москвич побил беременную из-за парковки

Lifestyle

Картину Шишкина хотели продать за 3 килограмма кокаина
Что случилось с артисткой Касаткиной
Бондарчук показал в Москве инопланетян
Кончаловский посмеялся над провалом на "Оскаре"
Общество

Неожиданная версия крушения Ту-154

Эксперт научно обосновал падение лайнера
Шоу-бизнес

Семья Собчак оставила новорожденного Платона

Светская львица отрицает, что она – мать-кукушка
Шоу-бизнес

Жена Прилучного сменила фамилию

Родители обиделись на Агату Муцениеце

Шоу-бизнес

Звезд "Дома-2" оставили без денег и выгнали с проекта

Участники телестройки остались без средств к существованию

Гороскоп

Астрологический прогноз с 23 по 29 января 2017 года
Молодой любовник много лет добивался Ротару
Брежнева родит Меладзе сына
Дочь займет место Трампа в президентском кресле

Фоторепортажи

Бондарчука сняли с другой женщиной
Горячие фото русской обладательницы "Порно Оскара"
"Пивная йога" покоряет мир
Андреева удивила неудачной прической и рваными штанами

Спорт

Исинбаева пристыдила предателей за выдумки о допинге
Хитрый вратарь ударил себя по ноге для затяжки времени (видео)
Боксер сборной России объяснил двойное убийство местью
Предатель Родченков: Путин требовал утопить Сочи в допинге

Регионы

Москвичка заказала своей бабушке стриптизера (видео)
В Ленобласти ищут сладкоежку на зарплату 120 тысяч рублей
Падение "канатоходца" с 30-метровой высоты сняли на видео
В Хабаровске бизнесмен сжег свою семью
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru