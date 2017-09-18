Француз застрелил 13-летнего внука на охоте
Пострадавшего доставили на вертолете в госпиталь города Нант, но медики оказались бессильны, он скончался. Полиция ведет расследование, пытаясь установить, что произошло. Задача следствия – выяснить, был ли это несчастный случай или преднамеренное убийство.
Инцидент произошел неподалеку от деревни Трьез на западе страны. Отметим, во Франции нет ограничения на отстрел, и местные жители выходят за добычей, когда им заблагорассудится. При этом официальным началом охотничьего сезона считаются третьи выходные сентября – когда и случилось трагическое происшествие.
Комментируя инцидент, глава ассоциации по защите диких животных Франции Пьер Атаназ заявил, что законы, регламентирующие охоту, нужно менять, дабы предотвратить новые смерти. "Франция – единственная страна в Европе, где люди могут охотиться каждый день, поэтому у нас больше всего происшествий. Надо ограничить это занятие хотя бы по воскресеньям, когда множество людей едет отдохнуть на природу, подышать свежим воздухом и просто погулять по окрестностям. Именно там их подстерегают пули незадачливых охотников", - приводит его слова The Local.
Говоря о большом количестве трагедий на охоте, французский чиновник не кривил душой. Помимо данного инцидента, стало известно еще о трех подобных случаях. 57-летний охотник умер в юго-восточных Альпах, мужчина и его 12-летний сын были подстрелены неудачливым охотником в регионе Вар. К счастью, их удалось спасти. Сейчас жизни пострадавших ничто не угрожает.
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