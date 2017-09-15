Родители убили влюбленных подростков разрядом тока

Родители убили током влюбленных пакистанских подростков – 15-летнюю Бакхт Джан и 17-летнего Рехмана, запланировавших побег и тайную женитьбу. На "убийствах чести", которые должны совершить близкие родственники "опозоривших род", настоял совет старейшин.

В пакистанском Карачи от рук родных погибли двое влюбленных: 15-летнюю Бакхт Джан и 17-летнего Рехмана запытали разрядами электрического тока. Пара планировала устроить побег и тайно пожениться, но не успела, сообщает The Independent.

Ранее родители одобрили союз молодых. Но в дела семьи вмешались представители джирги – местного совета старейшин. Они заявили, что если дети не будут убиты, то всю семью ждут проблемы. Старейшины приказали отцам и дядям влюбленных осуществить так называемое "убийство чести". По местным обычаям, его совершают родственники, если один из членов семьи совершил позорящий род поступок.

Некоторых причастных к убийствам членов семьи уже арестовали. Тридцать местных старейшин предпочли скрыться от следствия: по новым пакистанским законам, за причастность к жестоким убийствам "как того требует обычай" может быть назначено наказание в двадцать пять лет лишения свободы.

Ежегодно в Пакистане сотни человек становятся жертвами убийства чести. Только в 2014 году убили 837 женщин и девочек. Их застрелили, задушили или смертельно ранили ножами и топорами. Перед смертью многих насиловали и пытали. Убийцами чаще всего были супруги, братья или отцы.