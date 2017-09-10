Во Франции на вокзале застрелили двух детей

На железнодорожном вокзале в департаменте Уаз на севере Франции двое мужчин открыли стрельбу, передает РИА Новости. Погибла местная жительница и двое ее детей трех и пяти лет. Предварительным данным, четвертой жертвой стал друг семьи. Один из нападавших покончил с собой после убийства, второй сбежал. Ведется его поиск. Место происшествия оцеплено, над территорией станции кружит вертолет, периметр охраняют вооруженные жандармы.

Aucun suspect en fuite, levage partiel du dispositif de sécurité, l'identification des victimes se poursuit dans la gare. #Noyon pic.twitter.com/gE1eJqePkT — terence ken (@edgard_ken) 10 сентября 2017 г.