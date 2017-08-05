В Милане похитили и выставили на аукцион 20-летнюю модель

В Италии группа злоумышленников похитила 20-летнюю британскую модель. Девушку хотели продать на аукционе в теневом сегмента интернета.

Красавицу из Великобритании преступники обманом заманили в Милан. Ей предлагали поучаствовать в фотосессии.

Когда модель прилетела, ее накачали наркотиками и похитили. Девушка пробыла в плену около недели. Злоумышленник сам решил освободить ее, когда узнал, что в Великобритании у красавицы остался двухлетний сын.

Преступник попытался отправить девушку на родину через консульство. В этот момент его и схватили стражи порядка.

Как оказалось, похитил ее член группировки "Черная смерть", выходец из Польши Лукаш Херба. Тайная преступная организация занимается торговлей людьми. В ходе следствия выяснилось, что он намеревался продать девушку на аукционе.

"Лот" появился в теневом сегменте интернета. Злоумышленник оценил ее в 300 тысяч евро. Преступник объяснил следователям, что в его планы не входило похищение матерей. Он полностью признал свою вину.

Полиция продолжает расследование. Правоохранителям предстоит найти сообщников Лукаша, состоящих в группировке "Черная смерть".