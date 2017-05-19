Королеву красоты обвинили в ограблении бывшего мужа

"Миссис Россия"-2008 Маринику Смирнову обвинили в ограблении бывшего мужа Сергея Капчука. По версии полиции, королева красоты работала с подельником.

Российская модель, "Миссис Россия"-2008, звезда реалити-шоу Мариника Смирнова обвиняется в попытке похитить ценные вещи на сумму около двух тысяч фунтов стерлингов (146,7 тысячи рублей) из дома бывшего мужа Сергея Капчука в центре Лондона, передает The Sun.

Как утверждает издание, Смирнова работала не в одиночку. Якобы Мариника действовала с паре со своим знакомым Робином Мюрреем. Именно подельник Смирновой пробрался в дом ее экс-супруга Сергея Капчука, забрал часы и компьютерную технику, после чего отправился к Маринике делить похищенное.

В этот момент представители правоохранительных органов и поймали злоумышленников. При этом пока неизвестно, признала ли Мариника Смирнова свою вину в совершении преступления или нет.

Ранее Мариника Смирнова была замужем за совладельцем "Евросети" Тимуром Артемьевым. После расставания блондинка построила успешный бизнес в Лондоне, а также стала звездой местного телевидения. Мариника приняла участие в съемках скандальной передачи о богатых русских в Лондоне Meet the Russians.

Публикация от Marinika Smirnova (@marinikasmirnov) Май 7 2017 в 1:46 PDT

Отметим, что после победы в конкурсе красоты, Мариника Смирнова поборолась за корону "Миссис мира" в том же году. Конкурс, основанный более 30 лет назад, был придуман американским бизнесменом Дэвидом Мармелом. Суть состязания в том, что все конкурсантки – замужние дамы не моложе 18 лет. Однако тогда победу в состязании самых красивых девушек одержала представительница Украины Наталья Шмаренкова.