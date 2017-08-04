Итальянская теннисистка лишилась всех своих трофеев

Прославленная итальянская теннисистка Роберта Винчи, обладательница карьерного Большого шлема в женском парном разряде, лишилась всех своих трофеев, передает RT. Она рассказала, что ночью в ее дом в Таранто пробрались воры, которые украли ее награды. "Это просто символы, они каждый день напоминали мне, для чего я все еще тренируюсь, выхожу на корт и стараюсь прибавлять", – поделилась переживаниями с подписчиками в своем Instagram Роберта Винчи.

Публикация от Roberta Vinci (@robertavinci1) Авг 4 2017 в 5:54 PDT