США признались в убийстве сотен мирных жителей

С начала операции "Непоколебимая решимость" на Ближнем Востоке в августе 2014 года по июнь 2017 года коалиция западных стран во главе с США убила по меньшей мере 624 мирных жителя в Сирии и Ираке, пишет "Газета.ru" со ссылкой на заявление коалиции. Специалисты проверяют еще 424 сообщения о гибели гражданского населения.