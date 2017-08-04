На юге Москвы из торгового центра украли банкомат

В Москве из торгового центра "Глобал сити" на Днепропетровской улице неизвестные украли банкомат. Восемь злоумышленников пошли на дело, вооружившись строительными инструментами.

Преступники погрузили банкомат в иномарку и скрылись, передает Life.ru. Подозреваемых разыскивает полиция.