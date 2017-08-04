Небоскреб "Факел" в Дубае вспыхнул как спичка
Небоскреб имеет форму факела, поэтому его второе название – "Дубайский факел". Все жильцы, которых коснулся пожар, получат приют в соседнем жилом небоскребе Princess Tower, сообщают "Вести".
Пожарным удалось взять возгорание под контроль, пострадавших нет, все жильцы без проблем эвакуированы из горящего здания.
The Torch – один самых высоких небоскребов планеты. В 2015 году здание уже горело. Тогда угарным газом отравились семь человек.
Горит 10-е по высоте здание в Дубае — небоскрёб The Marina Torch.#Пожар #Дубай— Пятый канал Новости (@5tv) 3 августа 2017 г.
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