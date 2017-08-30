Похищенная бизнесвумен рассказала о пытках

В Московской области полицейским удалось освободить 42-летнюю бизнесвумен, попавшую в плен к двум иностранцам. По словам пострадавшей, злоумышленники пытали ее, требуя четыре миллиона рублей.

Как рассказала сестра похищенной бизнесвумен, инцидент произошел 17 августа на Севастопольской улице в Москве. Двое иностранных граждан схватили женщину и увезли в неизвестном направлении.

Позже пострадавшая заявила, что злоумышленники требовали от нее четыре миллиона рублей. Женщину подвергали жестоким пыткам: связывали по рукам и ногам, а затем надевали на голову пакет и душили.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Московской области смогли установить личности двоих подозреваемых в похищении. Одного удалось задержать, передает РЕН ТВ. Также правоохранители обнаружили местонахождение пострадавшей и освободили ее.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители разыскивают подельника похитителя.



Аналогичный инцидент произошел в конце июля. Недалеко от аэропорта Внуково неизвестные похитили девушку. Ее насильно усадили в автомобиль и увезли. В городе был объявлен план "Перехват". Позже выяснилось, что очевидцы приняли за похищение бурное выяснение отношений между супругами.