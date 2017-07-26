Похищение во Внуково оказалось семейными разборками

Сотрудники правоохранительных органов столицы провели проверку по факту инцидента во Внуково. Очевидцы сообщали о похищении девушки недалеко от воздушной гавани.

Полицейским в ходе реализации плана "Перехват" удалось поймать предполагаемого злоумышленника. Как оказалось, прохожие приняли за похищение бурное выяснение отношений между супругами, передает "Российская газета".