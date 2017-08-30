Известный музыкант бесследно исчез в Москве

Экс–участник известной группы "АукцЫон" пропал в столице. Владимр Веселкин перестал выходить на связь еще в июле, и его родственники забили тревогу.

Дочка музыканта опубликовала у себя на странице пост, в котором призывает помочь найти отца. Это уже не первый раз, когда артиста теряют. В 2012 году его поисками занималась "Лиза Алерт". Мужчина исчез в Москве, а нашли его спустя несколько дней уже в Петербурге.

Бывший коллега по коллективу, Олег Гаркуша, рассказал, что последний раз видел Веселкина на выставке в Петербурге зимой этого года, в строящемся арт-центре "Гаркундель". По словам музыканта, Владимир был нетрезв, и вскоре его увел с мероприятия какой-то незнакомы участникам группы приятель. "Хороший, замечательный человек, талантливый, но к сожалению алкоголь его губит", – цитирует Гаркушу "Фонтанка".

Веселкин – бывший танцор "АукцЫона". В 2006 году он попал под трамвай и лишился ноги. У музыканта начались проблемы с алкоголем. В ноябре 2015 года он писал в социальных сетях, что живет в хостеле в Петербурге. Потом родственники перевезли его в Москву. Владимир – ученик балерины Аллы Осипенко, в состав "АукцЫона" вошел в 1987 году.

В Европе стал известен после выступления на французском фестивале Printemps de Bourges, где сымпровизировал посвящение Морису Бежару. Из "АукцЫона" артист ушел в мае 1992 года, после этого давал сольные концерты, но с 2009 года практически полностью перестал появляться на публике.