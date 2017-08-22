Известный музыкант найден мертвым в Москве

В Москве скончался вокалист скандальной группы "Рабфак" Александр Семенов. Его тело нашли в квартире после того, как музыкант три дня не выходил на связь.

"Александр Семенов исчез с радаров рано утром 19.08. Не отвечает на телефон и мессенджеры (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – сообщил в Facebook друг музыканта, поэт-песенник Александр Елин.

Трое суток Семенов не выходил на связь и не открывал дверь. "В больницах, моргах и тп не обнаруживается. Я приехал к нему домой, бился и звонил, не открывает. С 12 дня я хожу по ментам Мещанского ОВД – от участкового до начальника, звоню в инстанции – дверь квартиры вскрывать нельзя, пока, простите, не будет запаха. Все разводят руками – я не родня", – рассказал Елин.

Через некоторое время он таки смог проникнуть в квартиру. Однако было поздно – музыкант не подавал признаков жизни. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

"Рабфак" – российская музыкальная группа, основанная в 2009 году. Коллектив исполняет песни с сатирическим уклоном. Значительная часть текстов написана поэтом Александром Елиным. Автором музыки "Рабфака" был Александр Семенов.