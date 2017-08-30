Знаменитая спортсменка умерла в возрасте 26 лет

Во Франции скончалась чемпионка мира по боксу в полулегкой весовой категории по версии WBF Анжелик Дюшмен. Ей было 26 лет.

Спортсменка почувствовала недомогание во время тренировки. Занятие было тут же остановлено, а Дюшмен доставлена в одно из лечебных заведений города Перпеньян, передает RT.

Медики несколько часов пытались спасти жизнь чемпионки, однако помочь не смогли. Анжелик скончалась. Теперь эксперты устанавливают причину ее смерти. По предварительным данным, у француженки произошла закупорка легочной артерии, это и привело к остановке сердца.

Дюшмен начала заниматься профессиональным боксом в 2012 году. Девушка быстро вышла на титульные бои. Сначала она стала чемпионкой Франции, затем выиграла первенство Европы, а в мае 2017-го завоевала титул чемпионки мира. В октябре Анжелик должна была провести первую защиту звания.

Hommage à #AngeliqueDuchemin ...

De grosses pensées à sa famille, son entourage et au monde de la Boxe �� #RIP pic.twitter.com/vOORVAZZom — Jessica HOUARA-d'H (@JessicaHouara) 29 августа 2017 г.

Четыре года назад Дюшман пережила страшную трагедию. Умер отец девушки, который также был профессиональным боксером. Причиной его смерти стал сердечный приступ.

