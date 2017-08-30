Знаменитая спортсменка умерла в возрасте 26 лет
Спортсменка почувствовала недомогание во время тренировки. Занятие было тут же остановлено, а Дюшмен доставлена в одно из лечебных заведений города Перпеньян, передает RT.
Медики несколько часов пытались спасти жизнь чемпионки, однако помочь не смогли. Анжелик скончалась. Теперь эксперты устанавливают причину ее смерти. По предварительным данным, у француженки произошла закупорка легочной артерии, это и привело к остановке сердца.
Дюшмен начала заниматься профессиональным боксом в 2012 году. Девушка быстро вышла на титульные бои. Сначала она стала чемпионкой Франции, затем выиграла первенство Европы, а в мае 2017-го завоевала титул чемпионки мира. В октябре Анжелик должна была провести первую защиту звания.
Hommage à #AngeliqueDuchemin ...— Jessica HOUARA-d'H (@JessicaHouara) 29 августа 2017 г.
De grosses pensées à sa famille, son entourage et au monde de la Boxe �� #RIP pic.twitter.com/vOORVAZZom
Четыре года назад Дюшман пережила страшную трагедию. Умер отец девушки, который также был профессиональным боксером. Причиной его смерти стал сердечный приступ.
Певец собирается обратиться к правоохранителям
Знаменитый скрипач тяжело болел
Подробности бракосочетания звезды "Дома-2"
По словам мужчины, ведущий никогда не шиковал