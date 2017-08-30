Скрипач Коган умер от рака Липницкая завершила карьеру Эксклюзив Скандал с Серебренниковым "Дом-2"

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Происшествия

Знаменитая спортсменка умерла в возрасте 26 лет

Фото: GLOBAL LOOK press/Han Bing
Во Франции скончалась чемпионка мира по боксу в полулегкой весовой категории по версии WBF Анжелик Дюшмен. Ей было 26 лет.
прочитано 902 раза

Спортсменка почувствовала недомогание во время тренировки. Занятие было тут же остановлено, а Дюшмен доставлена в одно из лечебных заведений города Перпеньян, передает RT.

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Медики несколько часов пытались спасти жизнь чемпионки, однако помочь не смогли. Анжелик скончалась. Теперь эксперты устанавливают причину ее смерти. По предварительным данным, у француженки произошла закупорка легочной артерии, это и привело к остановке сердца.

Дюшмен начала заниматься профессиональным боксом в 2012 году. Девушка быстро вышла на титульные бои. Сначала она стала чемпионкой Франции, затем выиграла первенство Европы, а в мае 2017-го завоевала титул чемпионки мира. В октябре Анжелик должна была провести первую защиту звания.

Четыре года назад Дюшман пережила страшную трагедию. Умер отец девушки, который также был профессиональным боксером. Причиной его смерти стал сердечный приступ.

Автор: Алёна Нестерова30 августа 2017, 09:02

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