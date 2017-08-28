В московском метро ребенок получил жуткую травму

В Москве на станции метро "Красносельская" в результате несчастного случай пострадал 10-летний ребенок. Он сломал себе палец, когда его рука оказалась зажата между дверьми вагона.
По факту случившегося проводится проверка, передает РЕН ТВ. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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