В Москве арендодатели избили беременную женщину

На севере Москвы жители столицы избили беременную женщину, которая снимала у них квартиру. По предварительным данным, в ходе конфликта пострадавшая упала и получила травму колена.
Обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители. По факту происшествия проводится проверка, передает РЕН ТВ.
Дело о расправе над молодым человеком в парке Горького получило неожиданный поворот
Мужчина предпочитает скрываться от прессы
Певец считает главный вокальный телеконкурс смотром клоунады и пародий
Об этом сообщил экс-супруг известной певицы