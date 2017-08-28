Задержан организатор контрабанды метадона Саша Могилевский

В результате совместных действий ФСБ России и правоохранительных органов Белоруссии была пресечена деятельность группировки, долгое время производившей и распространявшей метадон по международному каналу сбыта, передает "Газета.ru". Отмечается, что организатором незаконного бизнеса был наркоторговец по прозвищу Саша Могилевский. Он арендовал в Московской области частный дом, который оборудовал под лабораторию по изготовлению наркотика. Правоохранители задержали самого Могилевского, а также двух его подельников. Также было изъято свыше 27 килограммов метадона и более 200 килограммов прекурсоров, то есть заготовок под него. Общая стоимость конфискованного на черном рынке оценивается в 80 миллионов рублей.