В Москве пенсионер зарезал пожилую жену

Сотрудники правоохранительных органов задержали 78-летнего жителя столицы по подозрению в совершении тяжкого преступления. По версии следствия, вечером 27 августа в квартире одного из жилых домов на улице Свободы на северо-западе Москвы во время ссоры пожилой мужчина по меньшей мере один раз ударил свою 65-летнюю жену ножом, передает РИА Новости. От полученных травм женщина скончалась на месте. Подозреваемый был задержан. В ходе допроса пенсионер признал свою вину.
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