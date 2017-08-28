Во Франции умерла известная актриса

Известная французская актриса Мирей Дарк умерла в возрасте 79 лет, передает RT. Радиостанция RTL отмечает, что в последние годы у актрисы были серьезные проблемы со здоровьем. В 2016 году она перенесла свой третий инсульт. За свою карьеру Мирей Дарк снялась в десятках картин. Российскому зрителю она лучше всего знакома по роли в комедии "Высокий блондин в черном ботинке" с Пьером Ришаром.
Еще в 1969 году на съемках картины "Джеф" актриса познакомилась с Аленом Делоном. На протяжении 13 лет она была его помощницей и гражданской женой.
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