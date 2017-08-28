В Ботаническом саду в Москве нашли труп

Прибывшие на вызов сотрудники полиции обнаружили в лесополосе Ботанического сада на северо-востоке столицы тело неизвестного мужчины, передает агентство городских новостей "Москва". Для установления причины смерти труп отправили в морг. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
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