Следователя ФСБ ограбили в Москве

Молодой следователь ФСБ стал жертвой ограбления, когда утром возвращался от своей девушки по Рязанскому проспекту на юго-востоке Москвы, передает "Московский Комсомолец". 23-летнего сотрудника спецслужбы остановил неизвестный и, угрожая похожим на нож предметом, отобрал у него iPhone 4S, две тысячи рублей, а также служебное удостоверение. Ведется поиск преступника.
Известный тренер считает, что спортсменка больше никогда не вернется на лед
18-летняя красотка приняла предложение избранника
Мужчина предпочитает скрываться от прессы
Певец считает главный вокальный телеконкурс смотром клоунады и пародий