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Происшествия

Темпераментный москвич разорвал паспорт жены на борту самолета

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Во время полета из Москвы в Анапу мужчина поругался со своей женой. Ссора завершилась рукоприкладством и порванным паспортом супруги.
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Транспортные полицейские Анапы возбудили дело против 32-летнего москвича, который  порвал паспорт супруги во время семейной ссоры на борту самолета из Москвы, передает ГТРК "Кубань". Дело завели по статье "Похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности".

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Супруга москвича позже рассказала, что во время полета у нее с мужем произошел конфликт. Ссора переросла в нецензурные оскорбления и рукоприкладство, сообщили в пресс-службе Анапского ЛО МВД России на транспорте. В итоге в Анапе мужчину задержали и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Тот отказался, чем усугубил свое положение штрафом за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов. 

"Сотрудники ЛОП в аэропорту Анапа по прибытию столичного рейса был снят агрессивный пассажир. Он был задержан и доставлен в дежурную часть", – рассказала руководитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЮФО Елена Котельник. – "Супруга задержанного мужчины рассказала, что во время полета у нее с мужем произошел конфликт, который перерос в нецензурные оскорбления и рукоприкладство со стороны мужа". 

Решением Анапского городского суда мужчина арестован на семь суток. Дальнейшую его судьбу определит закон.

Автор: Алексей Минин22 августа 2017, 19:05

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