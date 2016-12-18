Открытое письмо Никиты Джигурды о разводе

Разрыв актера Никиты Джигурды и фигуристки Марины Анисиной стал одним из самых громких событий уходящего года в мире шоу-бизнеса. В открытом письме, оказавшемся в распоряжении издания Dni.Ru, артист раскрывает свою версию случившегося и рассказывает, как сейчас борется за семью.

"ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ВСЕМ НЕРАВНОДУШНЫМ – К СУДЬБЕ СЕМЬИ МАРИНЫ АНИСИНОЙ И НИКИТЫ ДЖИГУРДЫ – ЛЮДЯМ! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)

Я взываю о помощи и прошу проявить человеческое участие, милосердие и внимание к моему реальному, обрушившемуся на нашу семью невыносимому гОрю!







Все телефоны моей жены (а Марина Анисина, после моей АПЕЛЛЯЦИИ, остается женой Никиты Джигурды до нового решения СУДА) – и для звонков и для СМС – заблокированы для меня. Адвокат Сергей Жорин, как и полтора года назад, запретил ей общаться – подчеркиваю – со своим венчанным и еще не разведенным мужем!





Я счастлив, что моя Богородица, не сказала о Никите Джигурде за девять лет совместной жизни – со дня знакомства – с 25 го июля 2007 до 25 го октября 2016 года – ни одного дурного слова, не смотря на то, что год назад Андрей Малахов заплатил во Франции Марине Анисиной за пятичасовое эксклюзивное интервью 600.000 (шестьсот тысяч) рублей!

Врущую пьющую

клевещущую на меня

Анисину-Дюрнбаум

люблю я любую

за богов наших

с которыми я ликую

МАМУ их боготворЯhttps://t.co/rBGrvvKHpf pic.twitter.com/zPcwb1Ea1n — Jha НатХан БРАТ-Аш G (@DZHIGURDA12) 12 декабря 2016 г.

Грязная ложь и клевета в мой адрес, впоследствии документально развеянная мной по всем пунктам обвинения, впервые, всенародно, была озвучена адвокатом Сергеем Жориным! Именно он устраивал циничные, подлые провокации в адрес Поэта и Музыканта, Народного Артиста Чеченской Республики, Заслуженного Артиста Кабардино-Балкарии, Кавалера многих орденов общественных, государственных организаций, Лауреата международной поэтической премии "Золотое Перо РусИ" – Никиты Джигурды.





Геббельсовская ложь Сергея Жорина была сразу подхвачена центральными и областными СМИ, а потом ретранслируема матерью наших маленьких, обожаемых мной богов, – моей любимой Женщиной – Чемпионкой России, Франции, Европы, Мира, Олимпийской Чемпионкой по фигурному катанию – Мариной Анисиной. Это совсем нелогично и непонятно для многих думающих людей, фильтрующих информацию, предназначенную для массового сознания!





Моя венчанная жена с 25 го октября 2016 года ни разу! не вышла со мной на связь. Ни разу, поймИте! Хотя до этого дня общалась со мной лично и в жизни и в постели и по телефону. Она провожала меня 8 го октября 2016 года в Америку, куда я летал по запросу Кунцевского Суда по важным делам, связанным с единственным ЗАВЕЩАНИЕМ Людмилы Браташ, оставившей Джигурде Никите Борисовичу и Анисиной Марине Вячеславовне все свое движимое и недвижимое имущество в равных долЯх!

У меня есть неопровержимые доказательства угроз в адрес нашей семьи. Я писал об этом у себя в ТВИТТЕРЕ и ВКОНТАКТЕ еще год назад, взывая о помощи, после убийства (а это именно убийство) моей кумы – крестной мамы нашего с Мариной старшего сына – Анжеля КристА – владелицы компании элитных авиаперевозок – "AL AIR" - Людмилы Джонатановны Браташ!





Я знал от Люси о том, что она отказала Борису Березовскому

(который, как и другие олигархи, пользовался услугами ее фирмы) -

выступить свидетелем на его стороне, в Суде Лондона, против своего друга со времен юности (когда Браташ была пресс-секретарем Музыканта Стаса Намина) – Романа Абрамовича. За грубый отказ лжесвидетельствовать против Романа Абрамовича, Борис Березовский пообещал Людмиле Браташ – отнять у нее компанию "AL AIR" и опустить на дно жизни, где она горько пожалеет о том, что отказалась поддержать всесильного олигарха, предав своего друга!





Борис Березовский исполнил свою жестокую угрозу! Он, через партнеров по бизнесу – так называемых приближенных к Браташ "друзей" (в кавычках) и подкупленную прислугу Людмилы Джонатановны, насильно превратил эту красивую, волевую, уникальную Женщину в больную старуху, которая боролась до конца и, в итоге, победила, убивающих ее монстров, ибо, "потеряв" свою компанию "AL AIR" (посвященную своему отцу – летчику Джонатану) и большую часть капитала, не сломалась дУхом, сохранив часть своего, отжимаемого мафией, имущества!





Не смотря на тотальный контроль со стороны мафии, Людмила Браташ обыграла ее, оставив Никите Джигурде и Марине Анисиной все свое оставшееся состояние (в равных долях!) Люся завещала мне с Мариной отложить деньги на элитное обучение наших, обожаемых ею детей, купить во Франции апартаменты рядом со школой, а московские квартиры продать и на эти деньги, и валюту в швейцарском банке, выкупить у ее подруги в Греции, на берегу моря, в элитном городке миллионеров, так называемый нами, Ковчег ДЖОНАТХАНА! Он должен состоять из восьми элитных квартир и большой террасы на крыше, и быть нами оборудованным, и открытым, как Элитный Международный Духовный Медицинский ЦЕНТР.



Мы назвали этот ЦЕНТР – ЭДЕМ АНГЕЛА ЛЮСИ! В честь великой, еврейской Женщины – россиянки, по паспорту, чьи родители родились

в родной Белоруссии и в Украине.





Людмила Джонатановна Браташ – единственная в России знаменитая бизнесвумен, которую мировое сообщество элитного бизнеса впустило в, закрытые для простых смертных, европейско-западные мистические ОрденА!





И вот в то время, когда 20 го октября 2016 года я вернулся из США в Париж с документами, реально подтверждающими, что ЗАВЕЩАНИЕ Людмилы Браташ - в адрес Джигурды Никиты Борисовича и Анисиной Марины Вячеславовны (в равных долЯх), составленное и заверенное ею в Америке, в штате Нью-Йорк (там же, где Люся в 1996 году зарегистрировала свою компанию "AL AIR") – является единственным, оставленным ею ЗАВЕЩАНИЕМ - в этот самый момент, после четырехдневного, ежедневного глубокого общения по телефону со своей любимой женой, находящейся в Швейцарии (там она тренировала спортсменов) – 25 го октября мне звонят из Москвы журналисты и говорят, что Сергей Жорин объявил, что Марина Анисина приняла окончательное решение и подала на РАЗВОД с Никитой Джигурдой!

Фото опубликовано НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Дек 11 2016 в 5:41 PST

Сказать, что я испытал шок, - это ничего не сказать! Марина перестала выходить на связь, хотя мы вместе 27 октября должны были лететь с ней в Москву!!! И с тех пор для меня начался реальный АД. Ложь и клевета,

озвучиваемые адвокатом Сергеем Жориным, были настолько запредельными, что мне казалось, что в эту лживую фантасмагорию никто не поверит! Но я ошибался.



Я вызвал Жорина на поединок в боксерском ринге, ибо понимал, что это его проделки, точно такие же, как и полтора года назад!





В феврале 2015 го года адвокат Сергей Жорин уже пытался развести нас с Мариной, вбросив вместе с нечистоплотными редакторами центральных ТВ каналов в эфиры и в СМИ – подлую ложь о том, что я, якобы, обвинил свою, верную мне, жену в измене с ее партнером в танцах на льду – Гвендалем Пейзера ( чего я никогда не делал). У меня от возмущения и перенапряжения тогда лопнул живот и вылезла, пардон, паховая грыжа (проведенная операция по удалению грыжи, реально подорвала мое здоровье).

Фото опубликовано НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Ноя 13 2016 в 5:07 PST

Сергей Жорин в феврале 2015 года шесть часов у себя в офисе уговаривал меня дать Марине Анисиной РАЗВОД. Сулил мне и АНИС миллионные контракты...





Мне нечеловеческими усилиями удалось в тот раз доказать в суде, что это редактора центральных ТВ каналов, распространили грязную клевету, озвучив на весь мир, мошеннически смонтированное ими, мое телефонное интервью, где я рассказывал о том, что был потрясен, узнав от своей жены о ночи любви, которую Марина Анисина подарила Гвендалю Пейзера в 2001-м году. А я до этого признания Марины, верил, что Пейзера только, как брат, для нее! Именно так она всегда говорила.





Пребывая в шоке, от обмана любимой женщины, я тогда впервые – единственный раз за все вместе прожитые гОды – дал пощечину своей, обманувшей меня, единственной – венчанной женЕ (о чем сожалею до сих пор). Я понял, почему Гвендаль так не по-братски ревновал ко мне Марину и неоднократно подставлял Джигурду! Я понял почему Пейзера, используя свое влияние, вывел меня из международного, знаменитого на весь мир, ШОУ! Хотя по предварительному договору с руководством Hollidey on Ice, я должен был петь свой хит на французском языке – Небо у нас в Сердце – посвященный нашему с АНИС первенцу – Анжелю КристУ, родившемуся 7 го января в 2009-м году, а Марина с Гвендалем танцевать свой коронный танец в 30-ти городах Франции!





Так вот – нечистоплотные редактора центральных ТВ каналов, вступив в сговор с адвокатом Сергеем Жориным, тогда – в 2015 годУ – перемонтировали мою фразу о ночи любви, подаренной Анисиной своему партнеру Пейзера в 2001-м году, вырезав дату этого, шокирующего меня, события, о котором я им поведал по телефону! Вырезали и озвучили в эфирах ТВ и СМИ мое (якобы) обвинение в адрес венчанной жены – обвинение в ИЗМЕНЕ! Они стали клепать ток шоу, приглашая уважаемых людей и вводя их в заблуждения своими лживыми подделками. Манипулируя и звездной тусовкой и массовым сознанием, Сергей Жорин – (о его участии в этом беспределе я узнал от своего друга – генерала ФСБ) и бесстыжие редакторА, не обращали внимание на мое возмущение и протесты, на то, что я и в ТВИТТЕРЕ и ВКОНТАКТЕ отрицал их грязную ложь, выдаваемую за чистую правду...





Тогда – 10 февраля в 2015 м – нечеловеческими усилиями, после полосной операции, мне удалось доказать в Суде, что я не обвинял свою, боготворимую мной, жену.





Я рассказал Судье и журналистам суть обмана подлых редакторов и, стоЯщих за ними – тех сильных мира сего, кому АНИС отказывала в их непристойных предложениях стать за огромные бабки их тайной любовницей. Закомплексованные олигархи и богачИ, с самого начала нашей с Маринкой мифической ЛЮБВИ, давали указания и приказы порочить и чернить Никиту Джигурду за то, что он "украл" у них Марину Анисину, став неожиданно для всех, ее любимым и вечанным супругом!

Фото опубликовано НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Июл 8 2015 в 4:33 PDT

Кстати, тогда – в СудЕ не было сказано ни единого слова о безумстве Джигурды и о, якобы, его слезном обещании Анисиной, пройти курс лечения в клинике! Это все грязно и пОшло озвучивал все тот же "сладкий" адвокат Сергей Жорин, влюбившийся в мою жену (он сам в своем офисе мне в этом признался) и, даже после моей победы в Суде 10 февраля 2015 года, когда уважаемый Суд поверил мне и не развел нас с АНИС, – Жорин высказал десяткам журналистов – представителям центральных СМИ и ТВ свою убогую мысль о том, что Джигурда не достоин Марины Анисиной и ему – то бишь мне – надо лечиться! При этом адвокат Сергей Жорин озвучил СМС сообщение, которое моя Последняя Женщина – моя единственная венчанная ЖЕНА, моя любимая Богородица – прислала мне из Парижа: Я ВЕРЮ ТОЛЬКО СВОЕМУ МУЖУ!







Я тогда летал от счастья, как "Чайка по имени ДЖОНАТАН" – из сказки Ричарда Баха! А тусовка шоубИза судачила, что все происходящее вокруг развода и сам СУД – все это пиар, придуманный Джигурдой.

Не дай вам БОГ такого кровавого пиара! Особенно – как то, что стало происходить, начиная со 2 го ноября 2016 го года, когда на новом, предварительном Суде, затеянном все тем же мармеладным оборотнем – "адвокатом Дьявола" - Сереженькой Жориным, заручившимся поддержкой мафии, угробившей Джуну, Людмилу Зыкину и мою любимую кумУ -

Люську Браташ, (с которой у меня еще в 1999 году начался короткий, тайный роман на съемках третьей серии фильма, ставшего классикой российского кинематографа, – киноленты легендарного Евгения Матвеева – Любить по русски!) - короче, Жорин осмелел, как шакал тигра Шерхана, и дал команду своим телохранителям, вышедшим из его машины – команду в адрес Никиты Джигурды: УБЕРИТЕ ЭТО ..!





Я, будучи победителем ШОУ на боксерском ринге в номинации - КОРОЛЬ РИНГА ЧЕСТИ - специально дал себя валять, бить и унижать, даже пальцем ни Жорина, ни бьющих меня его подельников не тронув! (это все зафиксировано ТВ каналами). Провокация осмелевшего Адвоката – не удалась! Я доказал, что Джигурда сверхнормален, ибо будь он сумасшедшим, при его то боксерских победах, – навалял бы он и охране и шакалу адвокату, но...



Мой друг, – генерал ФСБ – как всегда в самый последний момент, предупредил меня, что если я ввяжусь в драку, то окажусь в дурке, – в сумасшедшем доме, куда планировала мафия засунуть насильно Джигурду, взяв под тотальный контроль (как Людмилу Браташ) его непокорную, великую спортсменку и уникальную ЖЕНЩИНУ, подарившую мне и миру реальных детей-БОГОВ, ибо посвященные божественные Мужчины и Женщины – в огненной, истинной, не продающейся за злАто, мифической ЛЮБВИ, – способны воплощать на планете ЗемлЯ, – сущностей высочайших духовных уровней, превышающих

человеческий, благодаря нечеловеческой, сжигающей все преграды монадной ЛЮБВИ!!!





СЭ ЛЯ ВИ.





Я перенес микроинсульт, когда из-за обвинений меня и в убийстве Браташ и в ее изнасиловании и во всех смертных грехах, – от меня отвернулись ВСЕ знакомые и друзья (за исключением братьев Ильиных - скромных потомков русского философа Ивана Александровича Ильина и еще нескольких Женщин, связанных со мной не сексуальной, но духовной НИТЬЮ. Плюс ПОСВЯЩЕННЫЙ ученый с мировым именем. И конечно же спасибо генералу ФСБ, доказавшему мне, что есть русские ОФИЦЕРЫ, которым ЧЕСТЬ мундира и ИДЕИ ведической РусИ – дороже покоя сытой жизни, отбирающей у большинства свободный, сказочный ПОЛЕТ Чайки по имени Джонатан!





Увы, моя венчанная супруга пребывает в плену СТРАХА, который парализовал АНИС и она, как будто ее подменили, стала озвучивать и писАть все то, что от нее требуют те, кто не желают упускать из мафиозных рук, ЗАВЕЩАННОЕ Людмилой Джонатановной Браташ - Джигурде и Анисиной (в равных долях) состояние, которое я, почти два года назад, хотел защитить, тихо, без жоринских шакальих провокаций и обвинений, разведясь с Анисиной! Да-да! Я собирался без шума развестись с Мариной и, продолжая дружить с этой великой Женщиной, стать желанным мужем Людмилы Браташ, – Никитой Браташ-G, давшей мне на это свое согласие, так как Люська хотела быть любимой и защищенной от своего палача-водителя и мафии!

И это бы произошло, если бы не лживый балабол Жорин!





А с любимой Анисушкой, я решил развестись, после того, как узнал,

причину ее очень редких, но глубоких алкогольных пике, в которых она впадала в немотивированную агрессию.





И опять мне помог мой друг – генерал ФСБ. Оказалось, что у Маринки не проходит боль и чувство позора за бесстыжий поступок ее матери – Ирины Черняевой, которая тайно от дочки и Гвендаля Пейзера, вместе с президентом Федерации фигурного катания Франции – Дидье Гайаге, решив подстраховаться, передали взятку украинскому судье на Олимпийских Играх 2002 года в Америке... Это не имеет прямой связи со скандалом, связанным с арестованным ФБР гениальным карточным игроком Аликом... Но это имеет прямую связь с нынешним нелогичным поведением моей великой, любимой мной, не смотря ни на что, ЖЕНОЙ!





Это тот компромат, которым адвокат Сергей Жорин сломал психологически мою драгоценную Женщину, ни разу не продавшую себя сильным мира сего! Именно боязнь мирового скандала, связанного с подкупом украинского рефери Ириной Черняевой и ее фальшивым, подделанным дипломом, по которому она работает тренером во Франции, ввергало Маринку в алкогольные агрессивные пике, усугубившиеся подливанием шакалом Жориным психотропных веществ...

Именно поэтому моя АНИС предалА Джигурду и по команде мафии отключила все свои телефоны для меня и мочит безбожно того, кто, рискуя своей жизнью, единственный из истинных друзей Людмилы Браташ, воплощает ее ВОЛЮ!





Я никогда бы не рассказал о том, что узнал, если бы в руках у Жорина не был компромат на Марину Анисину и ее семью, которым адвокат Дьявола шантажировал мою венчанную супругу. Я выложил в своем ВКОНТАКТЕ аудиозапись нашего с АНИС разговора, произошедшего в конце января 2015 го года, чтобы раставить точки над "И" и отобрать возможность у мафии шантажировать мою святую, великую Богородицу!!!"