В Бельгии водитель врезался в толпу отдыхающих

Водитель намеренно въехал в толпу отдыхающих на танцевальном мероприятии в бельгийском городе Ассенуа, передает RT. В результате пострадали четыре человека, состояние одного из них оценивается как тяжелое. В прокуратуре отметили, что поскольку водитель врезался в толпу намеренно, то ему могут быть предъявлены обвинения в покушении на убийство. В момент происшествия в салоне автомобиля находились еще два человека, они также задержаны. Власти Бельгии пока не рассматривают произошедшее как теракт.