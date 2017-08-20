Террористы убили нескольких человек на промышленной выставке

В Дамаске спустя шесть лет перерыва стартовала международная промышленная выставка. Гостями мероприятия стали представители 43 государств, среди которых были Россия, Белоруссия и Армения. Террористы обстреляли территорию выставки ракетами с территории пригорода Дамаска Восточная Гута, передает РИА Новости. По предварительным данным, четыре человека в результате погибли, еще по меньшей мере столько же были ранены.