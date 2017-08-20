На юге Москвы пьяный мужчина прыгнул с моста

Днем 20 августа мужчина в состоянии алкогольного опьянения прыгнул в пруд с Борисовского моста на Каширском шоссе на юге Москвы, передает РИА Новости. Из воды его спустя минуту достали спасатели. После этого пострадавшего доставили на станцию, где вызвали скорую помощь и полицию.