На юге Москвы пьяный мужчина прыгнул с моста

Днем 20 августа мужчина в состоянии алкогольного опьянения прыгнул в пруд с Борисовского моста на Каширском шоссе на юге Москвы, передает РИА Новости. Из воды его спустя минуту достали спасатели. После этого пострадавшего доставили на станцию, где вызвали скорую помощь и полицию.
Родион Нахапетов прилетел из США проститься с бывшей женой
Подробности семейного воссоединения раскрыла сама Дарья Михалкова
Певица, актриса и ведущая продолжает делиться с подписчиками снимками с самых разных ракурсов
Водитель в столкновении не пострадал, его задержала полиция