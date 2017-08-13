Под Москвой на детской площадке девочке выстрелили в голову

В Щелковском районе Подмосковья неизвестный напал на 9-летнюю девочку. Он выстрелил ей в голову из травматического пистолета прямо на детской площадке.

В результате происшествия пострадавшая попала в больницу, передает Life.ru. Врачи диагностировали у нее ранение мягких тканей лба и сотрясение мозга. Полиция ищет злоумышленника.