В Москве юный шахматист умер при падении из окна

Из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте на юге Москвы выпал 12-летний шахматист, передает Life.ru. Сообщается, что мальчику поступали угрозы со стороны неустановленных лиц. Кроме того, над ним издевались в социальных сетях. Помимо прочего, школьник был расстроен тем, что не смог поехать на фестиваль в Сочи. Известно, что ребенок был многократным чемпионом шахматных турниров в России. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.