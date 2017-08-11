В Москве жестоко избили женщину-депутата

В Москве вечером 10 августа неизвестные набросились на муниципального депутата района Хамовники от партии "Яблоко", передает "Интерфакс". Александру Парушину избили, а затем столкнули в канаву.
С сотрясением мозга пострадавшую доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. В партии отметили, что за несколько минут до нападения Парушина сделала рабочим замечание по поводу незаконной прокладки коммуникаций на 3-й Фрунзенской улице.
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