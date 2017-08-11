Пассажира автобуса забили насмерть на севере Москвы

На остановке общественного транспорта на Ангарской улице на севере Москвы было обнаружено тело мужчины 1990 года рождения с ссадинами на лбу, травмированным ухом и пальцами левой руки, передает телеканал "360". Выяснилось, что у молодого человека возник конфликт с двумя другими пассажирами в автобусе из Ховрино до станции "Петровско-Разумовская". Один из них несколько раз ударил мужчину по голове, сломав ему височную кость. После этого пострадавший ударился головой об асфальт и умер. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении преступления был задержан.