Новый вид мошенничества убивает автомобильные сигнализации

Считана Ваша сигнализация, пожертвуйте 4000 рублей и код сотрем. Письма такого сожержания обнаружили приклееными скотчем к лобовым стеклам автолюбители Химок.

Автолюбители, живущие по улице Кирова в подмосковных Химках обнаружили утром на своих автомобилях записки странного содержания. "Считана Ваша сигнализация. (Указан номер телефона...). Пожертвуйте 4000 рублей и код сотрем", – сообщает паблик "Типичные Химки".

В полиции утверждают, что подобные аферы для них в новинку. Но раз уж появилась такая схема, то самое верное решение, по мнению следователей – написать заявление в полицию. Действия неизвестного (или неизвестных) шантажиста без сомнения можно квалифицировать как мошенничество. А это значит, что жулики – когда попадутся – отправятся обдумывать свое поведение года на два. В полиции заверили, что законопослушным гражданам опасаться нечего.

"Эти люди явно рассчитывают только на то, что кто-то испугается за свой дорогой автомобиль и переведет сумму, которая в сравнении с ценой авто – сущий пустяк", – отметили в Химкинском отделе ГИБДД. Впрочем, в ГАИ признают, что современные автомобильные сигнализации и впрямь легко сломать, если поставить такую цель.

"Не так давно угонщики автомобилей получили в свои руки высокоточное оружие, которое раскалывает динамические системы защиты радиоканала. С помощью этой штуковины было отправлено в глубокий нокаут сразу шесть типов современных автомобильных сигнализаций", – рассказали в одной из фирм, специализирующихся на безопасности автомобилей.