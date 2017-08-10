Упавшая на рельсы в метро женщина лишилась ноги

На станции "Пролетарская" Таганско-Краснопресненской линии столичного метро на рельсы упала пассажирка. По предварительным данным, она лишилась ноги, передает агентство "Москва".

Из-за происшествия составы на южном участке фиолетовой ветки следуют с увеличенными интервалами. На месте работают врачи и правоохранители.