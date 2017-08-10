В Москве рекламный щит раздавил прохожего

На юге Москвы на прохожего рухнул рекламный щит. В результате происшествия пострадавший получил множественный травмы и был доставлен в больницу.
Врачи диагностировали у него перелом нескольких ребер и позвоночника, а также травму живота и грудной клетки, передает РИА ФАН. По факту происшествия проводится проверка.
Телеведущая "слила" конфиденциальную информацию
В Сети устроили настоящую вакханалию
Семье певицы придется вернуть многомиллионный долг
Подробности уголовного дела в отношении экс-президента