В Москве рекламный щит раздавил прохожего

На юге Москвы на прохожего рухнул рекламный щит. В результате происшествия пострадавший получил множественный травмы и был доставлен в больницу.

Врачи диагностировали у него перелом нескольких ребер и позвоночника, а также травму живота и грудной клетки, передает РИА ФАН. По факту происшествия проводится проверка.