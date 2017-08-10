Под Москвой нашли труп преподавателя МГИМО

В Подмосковье найден мертвым преподаватель МГИМО Алексей Латаев. По предварительным данным, он погиб от выстрела в голову из ружья.

Латаев вел курс административного и уголовного права. Некоторое время он работал в МВД и вел частную адвокатскую практику, передает Telegram-канал Mash. По факту происшествия проводится проверка.