Под Москвой нашли труп преподавателя МГИМО

В Подмосковье найден мертвым преподаватель МГИМО Алексей Латаев. По предварительным данным, он погиб от выстрела в голову из ружья.
Латаев вел курс административного и уголовного права. Некоторое время он работал в МВД и вел частную адвокатскую практику, передает Telegram-канал Mash. По факту происшествия проводится проверка.
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