На матче "Рубин" – "Локомотив" в Татарстане умер Судья года

На трибуне "Казань-Арены" во время футбольного матча между "Рубином" и "Локомотивом" умер судья Вячеслав Грицков. Врачи пытались спасти чиновника, но были бессильны, передает "Интерфакс".

Грицков работал в Верховном суде Татарстана. В 2015 году получил звание Судья года. "В наших сердцах останется светлая память о нем, как о человеке, обладающем исключительными деловыми и нравственными качествами, первоклассном судье и опытнейшем правоприменителе, который пользовался непререкаемым авторитетом у коллег", – гласит текст некролога, опубликованный на сайте ведомства.