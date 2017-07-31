Самый богатый блогер разбился в Подмосковье

Валентин Петухов aka Wylsacom попал в сложную аварию неподалеку от Одинцово. По некоторым данным, Wylsacom является самым высокооплачиваемым блогером России.

Авария произошла на участке платной дороги неподалеку от подмосковного Одинцово. Во время набора скорости автомобиль Валентина попал в колею – в результате водитель потерял контроль над машиной.

"Налетел сильный дождь... Я просто начал разгоняться... И в какой-то момент машина влетела в колею, началось аквапланирование и после помню как я уже еду задом, т.е. развернуло на 180 градусов. Дальше я успел подумать, что было бы круто если ее еще раз развернет мордой по ходу движения", – написал блогер сразу после аварии в своем Instagram.

Wylsacom остался жив. По его словам, не был бы пристегнут – все могло бы закончиться куда плачевнее. По предварительной оценке самого Валентина, его автомобиль требует ремонта примерно на полмиллиона рублей – может, чуть больше. Но у автомобиля есть все шансы снова выехать на трассу: кузов не повело, двери открывались-закрывались, двигатель водитель заглушил сам.

Публикация от Valentin Petuhov (@wylsacom) Июл 30 2017 в 11:25 PDT

По данным исследования РИАБ, Валентин Петухов – самый высокооплачиваемый блогер России. Исследователи подчеркивают, что информация не является официальной.