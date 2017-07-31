Самый богатый блогер разбился в Подмосковье

Уход Малахова с Первого канала Наркотический скандал с Кафельниковой Пугачева сильно заболела Интервью Эксклюзив

Самое читаемое

Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)
Свадьба внука Пугачевой оказалась роковой
У женившегося Дмитрия Шепелева будет ребенок
Звезда "Дома-2" оказалась дочерью Боярского
Королева объявила об уходе после пьяных загулов мужа
партнеры
Понедельник 31 июля
Лента новостей
21:31
На востоке Москвы в ДТП пострадал ребенок
21:22
Земля неумолимо приближается к катастрофе из-за климата
21:14
В Приморье насмерть разбилась знаменитая мотоциклистка
20:18
МВД разрешило садиться в самолет без бумажного билета
19:55
Синоптики необычно пожаловались Путину на мизерные зарплаты
19:43
Кейт Миддлтон с "тарелкой" на голове покорила мир моды
19:16
Регионы представили лучшие заявки на президентские гранты
19:10
В Зеленограде построят "брутальный" переход
18:52
Неожиданный поворот в скандале с уходом Малахова
18:52
Порошенко отдал Украину на разграбление бандитам
18:45
Кафельникова объяснила истерику из-за наркотиков
18:22
Украинского двойника Лаврова затравили в соцсетях
18:14
Дело "пьяного" мальчика передали в суд
18:04
В списке богатейших россиян сменился лидер
18:01
Близкие рассказали о самочувствии Пугачевой
17:50
Роналду удивил суд нелепыми оправданиями
17:37
Ползающий на коленях Порошенко удивил Европу
17:28
Ляшко обозвал американского посла на Украине животным
17:26
Родные сильно затянули с похоронами Олега Яковлева
17:21
Санкт-Петербург залило кипятком (видео)
17:16
Нетребко шокирована враньем о своих богатствах
17:16
53–летняя Лолита Милявская показала грудь в прозрачном боди
17:14
Российские регионы обсудили защиту прав дольщиков
17:08
Путина поразили школьные поборы в Калмыкии
16:48
Что нужно успеть сделать до конца лета
16:48
Соловьев прошелся по скандалу с уходом Малахова
16:40
По законам ЦБ "Югре" нет места в системе
16:38
Москвичей в День ВДВ оставят без спиртного
16:28
Семья долгожителей раскрыла секрет здоровья
16:21
Стешу Маликову упрекнули во лжи
16:13
Вскрылись скандальные факты об уходе Малахова с Первого канала
15:57
Внук Пугачевой хочет сбежать из России после свадьбы
15:54
Как Порошенко превращает Украину в "страну-зомби"
15:42
В Киеве водитель протаранил толпу
15:33
Секрет успеха книг о Гарри Поттере
15:33
Как выглядеть соблазнительно в белом
15:27
Как выглядела Алеся Кафельникова до жуткой интоксикации
15:26
Конкуренты открестились от Малахова
15:12
Бизнес-гороскоп на август 2017 года
15:12
Зачем Россия снова спасает Европу
14:55
Найден способ делать чипсы из медуз
14:47
Продавец вынесла из ювелирного украшения на 0,5 млн
14:43
Малахов хранит гробовое молчание по поводу своего ухода
14:31
Чем грозит Сбербанку массовый сбой
14:25
Электричка насмерть сбила велосипедиста в наушниках
14:19
В Москве объявлен желтый уровень опасности
14:03
Тест-драйв Volkswagen Tiguan II
13:56
7 самых интересных мероприятий августа
13:55
Под Москвой задержали двух террористов "ИГ"
13:52
Кто и зачем "сливает" секреты коррупционных расследований
13:36
Автомобильная арка Крымского моста замкнулась
13:27
Канделаки сообщила о беременности Исинбаевой
13:24
Порошенко лишил украинцев последней надежды
13:23
"Взрывная блондинка" стала лидером российского кинопроката
13:16
В России снимут голливудскую версию "Графа Монте-Кристо"
13:11
В Сеть утекли важные данные о новом iPhone
13:01
Слава возмущена обидными словами Ваенги
13:00
В России подскочил курс доллара
12:56
Неверов поговорил о счастье с молодыми политиками
12:55
В Томске на берегу озера нашли голову пропавшей девушки
12:46
На свадьбе в Мордовии обстреляли гостей и невесту
12:36
Рогозин оправдался за написанные стихи
12:30
ЕС отомстит США за санкции против России
12:23
В память о принцессе Диане выпустят коллекцию одежды
12:06
Украинцу дали 12 лет за подготовку теракта в России
11:59
Андрей Малахов уходит с Первого канала
11:39
Неверов пообщался с участниками форума "Территория смыслов"
11:33
В Москве появится Эйфелева башня
11:25
Чего Трамп ждет от России
11:22
Сколько россиянам придется платить за связь после отмены роуминга
11:07
Астрологический прогноз с 31 июля по 6 августа
11:02
Как менялась Эдита Пьеха
11:00
Басков рассказал о свадьбе с Лопыревой
10:45
Футболист забил невероятный гол в свои ворота (видео)
10:44
Российский актер попал в смертельное ДТП
10:38
Смертник устроил теракт в Кабуле
10:31
В России закрывают крупную торговую сеть
10:29
Под Иркутском пропал трехлетний мальчик
10:18
Ночью Москву залило дождем
10:06
Фанатов отказались пустить на похороны солиста Linkin Park
10:02
Россиянам оставили бесплатный алкоголь
10:01
Вахтангу Кикабидзе стыдно и грустно
10:01
Пьеха дорого заплатила за спасение родного человека
10:00
Свой канал в Telegram появился у управления кадров Москвы
09:46
Умер участник рэп-группы ЛСП
09:40
Шахматист Карякин стал отцом во второй раз
09:23
В Сбербанке произошел массовый сбой
09:21
Житель Урала ударил беременную жену ножом в живот
09:20
Александр Серов лег в постель с сестрой жены
09:08
При пожаре под Ростовом погибли дети
09:00
Лолита посмеялась над худобой Пугачевой
08:58
В жутком ДТП под Нижним Новгородом погибли пять человек
08:55
Бродившая неделю по тайге девочка найдена живой
08:52
Похудевшая Нетребко побила Киркорова
08:49
В погоне за красивым селфи две девушки попали под машину
08:38
На площадь Тверской Заставы в Москве вернули памятник Горькому
08:33
В жилом доме на Алтае произошел взрыв
08:29
Назначена дата осеннего велопарада в Москве
08:24
Как Россия накажет Польшу за войну с памятниками
08:15
В массовом ДТП на юге Москвы пострадали люди
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)
Андрей Малахов уходит с Первого канала
Алла Пугачева сильно заболела
Врачи в Баку спасают Аллу Пугачеву
Пугачева разрыдалась из-за Билана
Панин возмутил новой развратной выходкой
Происшествия

Самый богатый блогер разбился в Подмосковье

Валентин Петухов (Wylsacom). Фото: youtube.com
Валентин Петухов aka Wylsacom попал в сложную аварию неподалеку от Одинцово. По некоторым данным, Wylsacom является самым высокооплачиваемым блогером России.
прочитано 1152 раза

Авария произошла на участке платной дороги неподалеку от подмосковного Одинцово. Во время набора скорости автомобиль Валентина попал в колею – в результате водитель потерял контроль над машиной.

ПО ТЕМЕ

Как выглядеть "на миллион" со средним бюджетом

Известный блогер прошелся по голой 51-летней Наталье Штурм

Бузовой досталось от популярного блогера

"Налетел сильный дождь... Я просто начал разгоняться... И в какой-то момент машина влетела в колею, началось аквапланирование и после помню как я уже еду задом, т.е. развернуло на 180 градусов. Дальше я успел подумать, что было бы круто если ее еще раз развернет мордой по ходу движения", – написал блогер сразу после аварии в своем Instagram.

Wylsacom остался жив. По его словам, не был бы пристегнут – все могло бы закончиться куда плачевнее. По предварительной оценке самого Валентина, его автомобиль требует ремонта примерно на полмиллиона рублей – может, чуть больше. Но у автомобиля есть все шансы снова выехать на трассу: кузов не повело, двери открывались-закрывались, двигатель водитель заглушил сам. 

По данным исследования РИАБ, Валентин Петухов – самый высокооплачиваемый блогер России. Исследователи подчеркивают, что информация не является официальной.

Скриншот сайта riabloggers.ru

Автор: Алексей Минин31 июля 2017, 18:08

комментарии

Политика

Ползающий на коленях Порошенко удивил Европу
Ляшко обозвал американского посла на Украине животным
Рогозин унизил Румынию стихами с цитатой Путина
Чего Трамп ждет от России

Шоу-бизнес

Зачем Малахову скандал с увольнением
Галкин слил "постельное" видео Пугачевой
Волочкову осудили за странный подарок больному отцу
Кафельникова объяснила истерику из-за наркотиков

Проишествия

Подробности смертельной аварии с российским актером
В Испании пенсионера из России обокрали на 1,3 млн евро
В Турции расследуют загадочную смерть россиянки
Во время музыкального фестиваля загорелась сцена (видео)

Lifestyle

Нетребко шокирована враньем о своих богатствах
Секрет успеха книг о Гарри Поттере
"Взрывная блондинка" стала лидером российского кинопроката
Фанатов отказались пустить на похороны солиста Linkin Park
Шоу-бизнес

Внук Пугачевой хочет сбежать из России после свадьбы

Никита Пресняков поделился планами на будущее

Шоу-бизнес

Вскрылись скандальные факты об уходе Малахова с Первого канала

Коллеги ведущего знали о его уходе
Шоу-бизнес

53–летняя Лолита Милявская показала грудь в прозрачном боди

Певица публично сняла накидку и оказалась полуголой

Политика

Ползающий на коленях Порошенко удивил Европу

Украинский лидер поразил ЕС слежкой за европейскими послами

Гороскоп

Любовный гороскоп на август
Бизнес-гороскоп на август 2017 года
Астрологический прогноз с 31 июля по 6 августа
Особенная связь с молодым любовником изменила Апину

Фоторепортажи

Кейт Миддлтон с "тарелкой" на голове покорила мир моды
Как выглядела Алеся Кафельникова до жуткой интоксикации
Похудевшая Нетребко побила Киркорова
Алла Пугачева насмешила комичным видом в Баку

Спорт

Роналду удивил суд нелепыми оправданиями
Футболист забил невероятный гол в свои ворота (видео)
Кличко продался за 6 тысяч долларов
Борьба Фелпса с белой акулой попала на видео

Регионы

Бродившая неделю по тайге девочка найдена живой
Бензовоз сгорел на заправке в Омске (видео)
Память Андрея Тарковского увековечили в Суздале
Подробности убийства чемпиона по борьбе
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru