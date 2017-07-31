Самый богатый блогер разбился в Подмосковье
Авария произошла на участке платной дороги неподалеку от подмосковного Одинцово. Во время набора скорости автомобиль Валентина попал в колею – в результате водитель потерял контроль над машиной.
"Налетел сильный дождь... Я просто начал разгоняться... И в какой-то момент машина влетела в колею, началось аквапланирование и после помню как я уже еду задом, т.е. развернуло на 180 градусов. Дальше я успел подумать, что было бы круто если ее еще раз развернет мордой по ходу движения", – написал блогер сразу после аварии в своем Instagram.
Wylsacom остался жив. По его словам, не был бы пристегнут – все могло бы закончиться куда плачевнее. По предварительной оценке самого Валентина, его автомобиль требует ремонта примерно на полмиллиона рублей – может, чуть больше. Но у автомобиля есть все шансы снова выехать на трассу: кузов не повело, двери открывались-закрывались, двигатель водитель заглушил сам.
По данным исследования РИАБ, Валентин Петухов – самый высокооплачиваемый блогер России. Исследователи подчеркивают, что информация не является официальной.
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