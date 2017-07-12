Бузовой влетело от популярного блогера

Только недавно телеведущая примерила на себя роль певицы, а уже третьего ноября состоится ее первый сольный концерт. Популярный блогер Валерия Любарская поделилась своим мнением на этот счет с корреспондентом Dni.Ru.

"Немного странно, когда ты и танцор, и певец, и на дуде игрец. Ольга – человек, который действительно много трудится, если судить по ее аккаунту в Instagram. Я являюсь блогером – веду работу в Сети, а Бузова еще и в оффлайн жизни весьма активно продвигает свой собственный бренд одежды, выступает, записывает песни, снимает клипы и так до бесконечности. Как ей это удается?" – удивилась Лера.

"По-моему, лучше сделать что-то одно, но очень хорошо, чем хвататься за все подряд и делать откровенное… плохо. Количество ее песен обескураживает, количество клипов зашкаливает, но лучше бы она потерпела и выпустила один сингл, но действительно качественный и достойный. Уверена, его с удовольствием приняло бы большее количество людей", - предположила интернет-звезда.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июл 10 2017 в 10:29 PDT

"Я не совсем понимаю тех, кто поддерживает Ольгу. Это странно. Но я не удивлюсь, если все билеты на предстоящий концерт будут раскуплены. Народ любит шоу, а Ольга умеет его делать. Меня смущает формулировка "сольный концерт". Разве может сольный концерт состоять из пяти песен? Хотя к ноябрю у Бузовой есть время записать еще пять песен", – поделилась мнением Любарская.

Напомним, после расставания с Дмитрием Тарасовым телеведущая начала карьеру певицы. И хотя у девушки нет профильного образования, она занимает первые строчки в хит-парадах и собирает на своих выступлениях тысячи поклонников. По словам Ольги, несмотря на то, что коллеги неоднократно высказывались нелицеприятно в адрес ее музыкальных способностей, все свободное время она проводит на студии и уже не представляет своей жизни без музыки.