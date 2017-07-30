В Турции расследуют загадочную смерть россиянки

В Турции при загадочных обстоятельствах погибла туристка из России. Женщина потеряла сознание во время купания.

Трагедия произошла на территории одного из пятизвездочных отелей курорта Бельбиди. 37-летняя россиянка Оксана Астафьева приехала на отдых с семьей.

По предварительным данным, туристке внезапно стало плохо во время купания. Астафьева потеряла сознание, когда находилась в море.

На помощь ей пришли другие отдыхающие: туристы вытащили россиянку из воды и попытались оказать первую помощь. Астафьева была доставлена в больницу, но врачам не удалось ее спасти, передает местное издание Milliyet.

Медики до сих пор не могут понять, что стало причиной смерти россиянки. Известно, что она страдала астмой.

По некоторым данным, она забыла в номер ингалятор и не смогла остановить приступ. Официально причина загадочной смерти россиянки будет объявлена только после проведения дополнительного исследования.

Напомним, днем ранее, 29 июля, на турецком курорте Кемер произошел пожар. Как писали Dni.Ru, среди пострадавших были и россияне.