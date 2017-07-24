Кадыров спас от турецкой тюрьмы шестилетнюю россиянку

Турецкие власти передали отцу шестилетнюю дочь, которую ранее вместе с семьей задержали при попытке нелегального перехода на территорию Сирии. Решение было принято при непосредственном участии лидера Чечни Рамзана Кадырова.

Шестилетнюю девочку из России передали родному отцу. Ранее ее семья была задержана турецкими властями при попытке нелегального перехода на территорию Сирии. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.



"Я выражаю благодарность дорогим братьям – советнику главы Чеченкской Республики, депутату Госдумы России Адаму Делимханову и представителю главы Чеченской Республики в Турции Айхан Эргувен Сейфеттину. Также благодарю власти Турции за принятое гуманное решение", – написал президент Чечни Рамзан Кадыров в своем Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.).

Как ранее сообщали Dni.Ru, в Турции пропала российская семья. Жительница Саратова Светлана Уханова вместе с двумя детьми и гражданским мужем были задержаны на границе при попытке нелегального перехода в Сирию, после чего семья перестала выходить на связь. Их поисками занялся отец дочерей. Оказалось, что россияне были отправлены в миграционную тюрьму Антакьи.



"Я сейчас здесь и пытаюсь добиться, чтобы мне отдали ребенка, но его не отдают, несмотря на наличие всех документов. Мы уже обращались в России во все органы", – рассказывал Сергей Уханов. В конце концов, отцу удалось добиться, чтоб хотя бы шестилетняя дочь была ему возвращена. Помогло его видеообращение к президенту Чечни Рамзану Кадырову.

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Июл 24 2017 в 6:25 PDT

"Благодаря предпринятым мерам, с турецкой стороной достигнута договоренность о возвращении ребенка на родину. Девочка передана родному отцу", – написал в своем Instagram чеченский лидер.

