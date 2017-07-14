В Москве совершено разбойное нападение на АЗС

На северо-востоке столицы неизвестный напал на автозаправку. Преступник был вооружен пистолетом. Инцидент произошел на внутренней стороне 94 километра МКАД. Добычей грабителя стали 200 тысяч рублей, передает агентство "Москва".
В настоящее время все обстоятельства инцидента устанавливаются. Полиции ведет поиски злоумышленника.
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