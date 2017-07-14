После удара молнии эвакуировали столичный театр

В Москве из здания МХАТа имени Горького на Тверском бульваре экстренно вывели всех посетителей и сотрудников. По предварительным данным, после удара молнии у театра загорелась крыша, передает НТВ.

Ранее сообщалось, что в городе прошел сильный ливень с грозой. В Госдуме на Охотном ряду из-за протекшей в здании крыши пришлось прервать заседание.