После удара молнии эвакуировали столичный театр

В Москве из здания МХАТа имени Горького на Тверском бульваре экстренно вывели всех посетителей и сотрудников. По предварительным данным, после удара молнии у театра загорелась крыша, передает НТВ.
Ранее сообщалось, что в городе прошел сильный ливень с грозой. В Госдуме на Охотном ряду из-за протекшей в здании крыши пришлось прервать заседание.
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