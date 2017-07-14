В Норвежском море погибли четверо российских моряков

Члены экипажа российского траулера "Капитан Сулимов" погибли во время промысла в Норвежском море, передает Lenta.ru. Сообщается, что один из моряков заметил дым в помещении с гофраторами. Искать источник возгорания отправились мастер добычи и три матроса, средств защиты на них не было. Все они погибли от отравления угарным газом. Как выяснилось позже, открытого возгорания на судне не было – коробки тлели. Судно следует в порт Торсхавн в Дании, где будет проведена судмедэкспертиза.