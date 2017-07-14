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Происшествия

В Болгарии утонул турист из России

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В Черном море в районе центрального пляжа села Равда у города Несебр в Болгарии утонул 62-летний турист из России, передает ТАСС. "Тело российского гражданина отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. Расследование происшествия продолжается", – говорится в сообщении пресс-службы местной полиции. Информацию о произошедшем проверяет и Генеральное консульство России в Болгарии. Российское дипломатическое представительство также готово оказать помощь родственникам погибшего.

14 июля 2017, 11:16

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