В Болгарии утонул турист из России

В Черном море в районе центрального пляжа села Равда у города Несебр в Болгарии утонул 62-летний турист из России, передает ТАСС. "Тело российского гражданина отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. Расследование происшествия продолжается", – говорится в сообщении пресс-службы местной полиции. Информацию о произошедшем проверяет и Генеральное консульство России в Болгарии. Российское дипломатическое представительство также готово оказать помощь родственникам погибшего.

