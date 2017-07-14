Мужчину зарезали во дворе на юго-западе Москвы

В полицию обратились жильцы дома, расположенного в Соловьином проезде на юго-западе Москвы. Они сообщили, что во дворе кто-то зовет на помощь. Прибывшие стражи порядка обнаружили на улице тело с ножевыми ранениями, передает телеканал "360".

Выяснилось, что мужчину убил его друг в ходе ссоры, возникшей на фоне совместного распития алкоголя. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.