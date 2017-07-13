Умер известный российский режиссер

Российский режиссер Александр Майоров ушел из жизни в возрасте 75 лет, передает Life.ru. Зрителю он известен как автор картин "Случай на фабрике N6", "Золотые рыбки", "Шанс", "Страховой агент", "Побег на край света", "Маросейка, 12". Всего кинематографист снял свыше 30 фильмов, для шести из которых самостоятельно написал сценарии.
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