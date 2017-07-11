Коляска с ребенком укатилась от родителей под поезд
Взрослые отпустили коляску на несколько секунд, чтобы посмотреть расписание поездов, передает Daily Mail. За это время малыш успел скатиться вниз по перрону и упасть на рельсы. По данным западных СМИ, в результате инцидента никто не погиб. Тем не менее о характере травм, которые получил ребенок, не сообщается.
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