Коляска с ребенком укатилась от родителей под поезд

В австралийском Мельбурне с железнодорожной платформы упала детская коляска, в которой находился ребенок. Невнимательные родители слишком поздно заметили, что их малыш катится к рельсам.

Взрослые отпустили коляску на несколько секунд, чтобы посмотреть расписание поездов, передает Daily Mail. За это время малыш успел скатиться вниз по перрону и упасть на рельсы. По данным западных СМИ, в результате инцидента никто не погиб. Тем не менее о характере травм, которые получил ребенок, не сообщается.