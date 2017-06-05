Депутата на велосипеде насмерть сбили на МКАД

В Москве в ДТП погиб муниципальный депутат Таганского района, 57-летний Владимир Боушев. Он ехал на велосипеде по МКАД к пожилому отцу.

Смертельная авария произошла 3 июня около 20:25 мск на восьмом километре МКАД, у съезда с Косинского шоссе. В тот вечер Владимир Боушев решил съездить к отцу на велосипеде.

Депутат, проживавший на Абельмановской улице в Таганском районе, скорее всего, двигался по Рязанскому проспекту и выехал на МКАД, сообщает "Газета.ru". По предназначенной исключительно для автомобилей дороге он успел проехать менее пары километров.

Чиновник попал под колеса японского спортивного седана Mitsubishi Lancer X черного цвета. Родственники и друзья Боушева разыскивают очевидцев ДТП.

За несколько секунд до наезда на велосипедиста водитель Mitsubishi двигался со скоростью потока и пытался обогнать его. После очередного маневра произошло столкновение. Боушев погиб на месте.

Напомним, 18 мая на Новолужнецкой набережной в Москве рейсовый автобус марки "ЛиАЗ" столкнулся сразу с тремя легковыми автомобилями. У одного из них во время движения отлетело и раскололось колесо. В результате аварии два человека погибли, еще три пострадали.