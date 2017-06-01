Англичанка досмеялась до перелома позвоночника

Жительница Великобритании Моник Джеффри повредила позвонки во время смеха. Пять лет спустя она засмеялась над шуткой коллеги и оказалась частично парализована.

Взрослая и серьезная женщина чихнула. В результате сломала себе шейные позвонки. Ее частично парализовало. Вылечилась. И, неудачно засмеявшись, сломала шею во второй раз.



Врачи расценили это как несчастный случай и без особого труда излечили. Но когда та же самая пациентка, с точно такой же травмой, полученной по столь же глупой причине, через несколько лет обратилась к ним снова… Медики решили, что это злой рок.

По материалам издания Daily Mirror, первый инцидент произошел пять лет назад, когда Джеффри чихнула лежа на кровати. Резкое движение головой привело к коллапсу двух шейных позвонков. Женщине пришлось провести 14 недель со специальным фиксатором, ограничивающим подвижность головы.

Спустя пять лет на работе она засмеялась над шуткой коллеги и оказалась частично парализована. В больнице ей сделали томографию и обнаружили, что она снова повредила шейные позвонки.

Моник, как дважды мама, откровенно заявляет: это тяжелее, чем роды. За время ношения ошейника ее мышцы шеи почти атрофировались, но она не ощущает этого, так как вообще не контролирует голову. Можно хлопать глазами и открывать рот, но болты и металлические рейки не дают больше ничего сделать.

Ее сестра объявила сбор средств в связи с растущими медицинскими расходами, и за 22 дня 91 человек пожертвовал 8 025 долларов, превысив целевую сумму в 8 000 долларов. Моника говорит: "Это не смертельно опасно, у меня все будет хорошо, но это немного отстойно".

"Больше никакого смеха и чихания! – говорит сегодня Джеффри. – В долгосрочной перспективе мне нужно все время быть осторожной".